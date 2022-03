Anche la Fondazione Moreni è parte attiva nella fornitura di beni di prima necessità e medicinali per la popolazione ucraina. Una spedizione con aiuti è già partita nei giorni scorsi, destinazione Polonia, al confine con il paese slavo; un altro è arrivato appena al di là del confine, in Ucraina, proprio oggi. Ne fanno parte due furgoni e due camion ed è guidata dal presidente di Fondazione Moreni Giancarlo Rovati. Uno dei furgoni è di proprietà della Fondazione, gli altri mezzi fanno parte di un sempre più ampio circuito di solidarietà che fa capo alla Caritas e ad altre associazioni religiose che stanno raccogliendo vestiario, alimenti e medicinali. I punti di raccolta, per chiunque volesse donare sono a Cremona, la Cascina Moreni in Via Pennelli 1 e a Ghedi, nel magazzino di via Tutto Ghedi 4.



Il materiale raccolto, selezionato in base alle richieste che arrivano direttamente dai campi profughi ai confini con l’Ucraina, viene poi inviato UHryniv (Ucraina) per essere messo a disposizione della popolazione. Altre destinazioni degli aiuti sono: la Moldavia presso i centri di accoglienza, operativi da anni, creati dall’opera di Don Natalino Tibaldini; e la Caritas Polacca, in prima linea nella gestione dell’emergenza profughi. Oltre ai centri di accoglienza in Romania gestiti dall’associazione Cremona for Chernobyl.

La Fondazione Moreni ha già messo a disposizione due unità abitative nella Cascina di via Pennelli, dove sono attualmente ospitate due madri con bambini.

Fondazione Moreni, sulla scorta dell’esperienza maturata durante la guerra nei Balcani non ha mai smesso di portare aiuti in Bosnia, dando continuità all’azione umanitaria intitolata a Fabio Moreni, ucciso proprio durante una missione il29 maggio 1993.

Chi volesse sostenere l’opera della Fondazione Moreni potrà farlo, anche, con una donazione in denaro mediante bonifico: IBAN IT 18 Z 05034 11401 000000000362.

© Riproduzione riservata