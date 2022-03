Le elezioni amministrative, previste per il 2022 in provincia di Cremona nei comuni di Crema, Credera Rubbiano, Pozzaglio, Torricella del Pizzo e Robecco d’Oglio, si svolgeranno il 12 giugno (primo turno) e il 26 giugno (secondo turno). Il 12 giugno si voterà anche per i referendum.

