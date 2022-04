Prosegue l’impegno di Coldiretti Cremona teso a garantire alle aziende agricole un’informazione puntuale ed efficace sui temi di maggiore interesse e attualità. Nei prossimi giorni sono in calendario due giornate di informazione in tema di energia dall’agricoltura e opportunità legate al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

“PNRR fotovoltaico, quali opportunità per le imprese agricole?” è infatti il titolo dell’incontro organizzato da Coldiretti Cremona in collaborazione con GS Service. Due gli appuntamenti previsti sul territorio, per facilitare la partecipazione delle aziende agricole.

La prima giornata di informazione si terrà giovedì 7 aprile, a partire dalle ore 10, a Malagnino, presso la sala del Consorzio Agrario Provinciale (in via Giuseppina 2/4 ingresso da via Sebenico, strada per Bonemerse), coinvolgendo principalmente le aziende agricole delle zone di Cremona e Casalmaggiore. Il secondo appuntamento è in calendario per giovedì 14 aprile, dalle ore 10:30 a Soresina, presso la sala Gazza (in via Giacomo Matteotti, 4), rivolto in particolare agli imprenditori agricoli delle zone di Crema e Soresina.

“È stato firmato il 25 marzo 2022 dal ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli il decreto attuativo della misura «Parco agrisolare», nell’ambito del Pnrr, a cui sono destinate risorse da 1,5 miliardi per gli anni compresi tra il 2022 e il 2026 – spiega Coldiretti Cremona –. Il testo ora è stato inviato a Bruxelles per l’approvazione da parte della Comunità Europea e se approvato verrà emanato il bando contenente le indicazioni tecnico–operative entro la scadenza del 30 giugno 2022. L’aiuto è costituito da un contributo in conto capitale – prosegue Coldiretti Cremona – per la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili strumentali alle attività agricole e zootecniche, comprese le attività connesse e agrituristiche, nonché alle attività agroindustriali. E’ nostro impegno incontrare le aziende agricole, insieme a tecnici specializzati, per offrire loro tutte le informazioni in merito ai contenuti del decreto, ai progetti e alle spese ammissibili, ai termini e tempi di questa opportunità”.

“Incontrare i soci, condividendo momenti di informazione, è essenziale. Un impegno al quale abbiamo tenuto fede in piena pandemia, utilizzando la modalità degli incontri via web – sottolinea Paola Bono, direttore di Coldiretti Cremona –. La possibilità, finalmente riconquistata, di tornare agli incontri in presenza rafforza ulteriormente il nostro impegno e il quotidiano rapporto con i soci, con l’obiettivo di rispondere sempre meglio alle istanze che nascono dalle aziende agricole”.

