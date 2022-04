E’ arrivato a 768 il numero di profughi ucraini che hanno raggiunto il territorio cremonese, di cui la metà minorenni. Di questi, solo una 70ina sono quelli che per ora hanno iniziato un percorso di studi presso le nostre scuole, mentre molti stanno continuando a frequentare in remoto le lezioni che si svolgono in patria.

Ma in che modo sopravvivono, ora che si trovano in Italia? Secondo il decreto del Governo, per loro è prevista una tutela temporanea e immediata. Innanzitutto viene rilasciato dalla questura un permesso di soggiorno, e avranno accesso al Servizio sanitario nazionale. Inolte per loro, che nella maggior parte dei casi hanno trovato una sistemazione autonoma, ospiti presso famiglie, è prevista l’erogazione di fondi pari a 900 euro complessivi (300 euro al mese per 3 mesi), più 150 euro al mese per ogni figlio minorenne, sempre per un massimo di tre mesi dalla data di ingresso in Italia.

Per quanto riguarda coloro che invece sono ospitati da strutture del terzo settore, nei prossimi giorni verrà pubblicato un avviso sul sito della Protezione Civile, rivolto proprio ad associazioni ed enti che siano intenzionati ad entrare nel sistema di accoglienza diffusa. In questo modo sarà possibile ottenere i fondi per l’ospitalitò, pari a 33 euro per ogni persona accolta. Tale contributo comprende una quota per chi accoglie, una quota per il rifugiato e una parte sarà per coprire le spese dell’organizzazione.

I minori non accompagnati dovranno invece essere segnalati alla polizia, e verrà assegnato loro un tutore legale dal Tribunale dei Minori di Brescia, ma nel Cremonese per il momento non ve ne sono. lb

