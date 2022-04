Un pullman è rimasto incastrato in via Palestro nel tardo pomeriggio di lunedì. Il mezzo pesante è rimasto bloccato all’incrocio tra via Ugolani Dati e la via delle scuole, proprio nel tentativo di immettersi in quest’ultima. Tanto che, per consentirgli di sbloccarsi, è stato necessario rimuovere alcuni cartelli stradali. Il mezzo è riuscito a ripartire solo intorno alle 20.

