Inaugurata nel pomeriggio di giovedi 7 aprile la mostra “Il Novecento di Mario Coppetti”, nel Padiglione Andrea Amati del Museo del Violino, un allestimento progettato dall’architetto Giorgio Palù e voluto dalla Fondazione Mario Coppetti per ricordare la scomparsa dell’artista, avvenuta quattro anni fa. Una selezione di circa 90 opere provenienti dal suo studio, nel quale egli realizzava le sue creazioni nei più diversi materiali, dal marmo al bronzo, dal gesso alla terracotta e al legno.

La collezione, conservata nell’atelier di Mario Coppetti e nelle stanze della sua casa, vive ancor oggi in un luogo ricco di fascino e suggestioni, nel quale il maestro ha lavorato a diretto contatto con quanto realizzato nel corso della sua esistenza.

Il materiale in larga misura non è mai stato esposto al pubblico e spazia dal ritratto al nudo, dai soggetti religiosi a quelli civili, realizzati per committenti pubblici e privati.

Una pubblicazione, realizzata dalla Fondazione Mario Coppetti e curata da Rodolfo Bona, accompagna l’esposizione.

Presenti oltre alla figlia Silvia Coppetti, il sindaco Gianluca Galimberti, l’ex assessore Rodolfo Bona, gli assessori Luca Burgazzi e Barbara Manfredini e molte figure istituzionali, oltre a tanti cremonesi che hanno conosciuto l’artista e uomo politico.

© Riproduzione riservata