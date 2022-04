“Fonte il sorriso blu”, la casa dell’acqua situata in piazza Caduti della strada a Persico Dosimo e il cui nome è frutto della creatività dei bambini della scuola “Arcangelo Ghisleri” di Dosimo, è stata ufficialmente inaugurata.

Soddisfazione per l’apertura dell’impianto è stata espressa dal sindaco Giuseppe Bignardi: “Un investimento che, oltre a rendere un servizio importante per i nostri concittadini, dà un contributo significativo anche al quotidiano impegno che da sempre stiamo portando avanti per la salvaguardia dell’ambiente. La casa dell’acqua vuol dire non solo acqua buona, sicura e controllata per tutti i nostri concittadini ma vuol dire anche meno plastica che, come sappiamo, è uno dei peggiori nemici dell’ambiente”.

Il primo cittadino poi, rivolgendosi ai bambini, ha ricordato che, secondo i dati diffusi dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, due miliardi di persone vivono senza accesso all’acqua potabile. “È una grande fortuna – ha commentato – poter disporre di acqua corrente in ogni casa e poter attingere a questa fonte per un’acqua da bere sana e buona. E questo ci deve spingere a rispettare l’acqua di cui possiamo disporre e quindi a non sprecarla”.

Il presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli e l’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi hanno ricordato l’impegno del gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Cremona che, ogni giorno, lavora per garantire un servizio efficiente e di qualità con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Per questo motivo hanno invitato i bambini a diventare custodi dell’acqua e di “Fonte il sorriso blu” per diffondere la buona abitudine di bere l’acqua del rubinetto.

L’evento è terminato con il taglio del nastro seguito dal benaugurante brindisi con l’acqua e dall’omaggio delle borracce ecologiche Goccia da parte dalla mascotte Glu Glu.

© Riproduzione riservata