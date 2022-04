Sono 281 le persone che hanno ricevuto la quarta dose di vaccino anti Covid in provincia di Cremona. Pazienti immunocompromessi, per i quali è necessario alzare il livello di copertura dal virus. La diffusione anche in Europa della variante Xe – un ibrido tra Omicron e Omicron2 – i lockdown in Cina, spingono la comunità scientifica alla prudenza dopo la fine dello stato di emergenza.

La popolazione che preoccupa di più è quella anziana, ecco perché per gli over 80 si pensa ad una quarta dose con un intervallo minimo di 4 mesi dalla terza. Le prime evidenze scientifiche mostrano che per questa categoria di fragili c’è bisogno di un’ulteriore protezione con la vaccinazione.

La campagna vaccinale anti Covid nel cremonese prosegue anche su un altro fronte: l’accoglienza sanitaria dei rifugiati ucraini. Tra i 706 registrati sul portale di Ats Val Padana,127 risultano vaccinati, 86 con solo prima dose.

La vaccinazione – precisa l’Ats – può essere somministrata solo dopo l’assegnazione di un codice temporaneo e non è possibile escludere a priori che qualche profugo sia stato vaccinato e registrato con un codice diverso da quello contenuto nel database di Ats ValPadana.

