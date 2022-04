“Esserci sempre” è il tema conduttore del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, avvenuta l’11 luglio del 1852. A Cremona la commemorazione si terrà martedì 12 aprile 2022, alle 11.00, nel Cortile Federico II alla quale interverranno le Autorità della provincia.

La celebrazione avrà inizio nella prima mattinata, quando il Questore di Cremona, Michele Davide Sinigaglia e il Prefetto Corrado Conforto Galli deporranno una corona di alloro al cippo in memoria di tutti i Caduti della Polizia di Stato, nella sede della Questura in via dei Tribunali.

Successivamente, alle ore 11,00, in Cortile Federico II avrà inizio la cerimonia ufficiale con la lettura dei messaggi delle più alte cariche dello Stato e del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, e proseguirà con un intervento del Questore Sinigaglia e con la consegna dei riconoscimenti di merito al personale che si è distinto in operazioni di servizio.

La cerimonia si svolgerà nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica. In piazza del Comune verranno esposti diversi mezzi ed attrezzature in utilizzo alla Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata