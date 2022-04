Nuovi sviluppi sulla vicenda dei cani avvelenati ad Azzanello: in seguito alla vicenda di Ariel, il meticcio avvelenato domenica scorsa e salvato per un pelo, alcuni cittadini si sono recati lungo l’Oglio per un sopralluogo della zona, e hanno individuato una polpetta sospetta vicino a un albero proprio nella zona dove la cagnolina stava correndo.

Immediatamente è stato avvisato il Distretto Veterinario di Ats ValPadana, che si occuperà di esaminare quanto rinvenuto, per capire se effettivamente si tratta di polpette avvelenate.

Inoltre la presidente della Lav di Cremona, Maria Pia Superti, ha contattato i proprietari del cane, prendendosi l’impegno di fare una segnalazione al sindaco di Azzanello e di richiedere la bonifica della zona. lb

