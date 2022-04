Un progetto per promuovere l’attività fisica nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane, un regalo alla cittadinanza per permettere a tutti di praticare sport. Questo lo spirito con cui nasce lo spazio realizzato nel centro sportivo di Gerre de Caprioli, frazione di Bosco ex Parmigiano, grazie al finanziamento di Sport e Salute Spa e al sostegno di Anci.

Lo spazio è stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco Michel Marchi, del presidente della Provincia di Cremona, Mirko Signoroni e dei vertici Sport e Salute Lombardia. E’ il primo progetto inaugurato nella nostra regione, come ha annunciato la “Legend” di Sport e Salute, Fabio Galante – ex calciatore, dirigente sportivo, CT e osservatore dell’Inter – nel presentare l’area attrezzata.

Galante ha ricordato quanto fosse importante per i giovani avere area all’aperto in cui potersi divertire: “I calciatori della mia generazione passavano ore e ore a giocare al pallone all’aperto, il segreto del successo dei Totti, Cannavaro, Del Piero, Nesta era anche quello” ha detto.

Galante ha moderato gli interventi di Marco Sanetti (referente nazionale del progetto Sport nei Parchi per Sport e Salute Spa), Felicia Panarese (Segretaria di Sport e Salute Lombardia), Piera Vismara (Coordinatrice Dipartimento Sport e Giovani di Anci Lombardia), Noel Cavedagna (Responsabile tecnico dell’Asd Cremona Rugby).

Sport nei Parchi è un progetto condiviso con Anci (protocollo del 10 novembre 2020 tra Sport e Salute Spa e Anci) e il Comune di Gerre de’ Caprioli per la promozione del wellness nei giardini, parchi e aree urbane.

L’area è stata adottata dall’Asd Cremona Rugby responsabile della manutenzione della Palestra a cielo aperto che lascerà spazio anche per le altre Asd/Ssd e per l’open use. Tutto nasce infatti dal desiderio di trovare spazi per favorire il diritto allo sport di tutti, senza creare concorrenza con i luoghi deputati dello sport, ma ampliare l’offerta attraverso due linee di intervento che mirano ad attuare sinergie tra Comuni e società sportive incrementando la cultura dell’Urban sport activity.

