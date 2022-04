Crolla ponteggio, muore in Sardegna operaio di 23 anni

(Adnkronos) – Un muratore di 23 anni è morto sul posto di lavoro oggi in Sardegna. L’incidente è avvenuto a fine mattina in un cantiere a Sorso (Sassari) e si è verificato durante le operazioni di smontaggio di un’impalcatura. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Sorso e quelli della Compagnia di Porto Torres per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul luogo della tragedia stanno intervenendo anche gli operatori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Regione Sardegna.