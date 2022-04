Da martedì 19 aprile inizieranno le attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico con la pulizia dei marciapiedi con l’utilizzo del diserbante biochimico. Il prodotto, utilizzato in soluzione acquosa al 20%, non è tossico per l’ambiente, non prevede tempi di rientro, funziona per contatto rompendo le cellule delle foglie con conseguente disidratazione della pianta. Le operazioni proseguiranno per 30 giorni e interesseranno tutta la città.

Questi interventi seguono l’avvio degli sfalci delle aree verdi su tutti i lotti della città, iniziato lo scorso 22 marzo.

Parallelamente a questi lavori proseguono le attività di verifica e monitoraggio delle alberature e innaffio delle nuove piantumazioni messe a dimora negli ultimi mesi.

