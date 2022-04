Dal giorno mercoledì 20 aprile 2022 il servizio di presa in carico per i pazienti cronici (ex centro servizi) verrà trasferito dal primo piano (lato sinistro) dell’Ospedale di Cremona agli uffici di via San Sebastiano n.14 – palazzina A (ufficio n.14). Verranno mantenuti gli stessi recapiti telefonici, la stessa mail e la stessa articolazione oraria dell’ex centro servizi (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 15.30).

CONTATTI:

Centro Servizi Cremona

Edificio A – Via San Sebastiano, 14 – Cremona

Orario di apertura: 8-15.30

Tel 0372 408404

Fax 0372 408492

e-mail: centroservizi.cremona@asst-cremona.it

Numero verde 800 638 638

Orario di apertura: 8-15.30

