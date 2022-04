E’ morto Tarcisio Agliardi, che con il figlio Massimo era titolare dell’agenzia viaggi Crown Jewels, sita sotto la Galleria del Corso. L’uomo si trovava per lavoro in Giordania insieme a un gruppo di persone, e sarebbe dovuto tornare a breve in Italia. Sembra che sia morto a causa di un malore. Ora sono in corso le pratiche per il recupero della salma.

