Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 15 aprile

(Adnkronos) – Mentre il presidente Usa Biden si è detto pronto ad andare in Ucraina, Volodymyr Zelensky – a 50 giorni dall’inizio della guerra, ha ringraziato le Forze armate ucraine e il suo popolo per aver difeso la maggior parte del Paese. Le news di oggi venerdì 15 aprile:

ORE 8.11 – Il Canada prevede di inviare immediatamente un centinaio di truppe in Polonia per aiutare i rifugiati ucraini. Lo dichiarato il primo ministro canadese Justin Trudeau.

ORE 8.10 – Sale ad almeno 198 il numero dei bambini rimasti uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Almeno 355 i minori feriti. E’ The Kyiv Independent a riportare il nuovo bilancio dell’ufficio del procuratore generale ucraino.

ORE 7.58 – “Con l’attacco della Russia all’Ucraina, i finlandesi hanno visto cosa possono fare i russi: aggredire i vicini indipendenti in modo crudele. L’opinione pubblica e quella dei leader politici è cambiata drasticamente, tutti i partiti sono ora favorevoli all’adesione alla Nato. La Finlandia farà domanda in poche settimane”. Lo dice al Corriere della Sera Jyrki Katainen, presidente del Finnish Innovation Fund, primo ministro della Finlandia dal 2011 al 2014 e uno dei vicepresidenti nella Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker. E’ convinto che “sarebbe meglio se facessimo domanda nello stesso momento” con la Svezia, ma assicura che la Finlandia andrebbe in ogni caso “avanti da sola”.

ORE 7.20 – “Grazie a Dio, alle Forze armate ucraine e al nostro popolo, abbiamo difeso la maggior parte del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso diffuso nelle scorse ore via Telegram in cui ha definito i “50 giorni della nostra difesa” dall’invasione russa, dal “brutale assalto”, come un “successo” e in cui ha ringraziato tutti coloro che sostengono l’Ucraina.

ORE 7 – Esplosioni sono state segnalate nella notte nella zona della capitale ucraina Kiev. Lo ha riportato The Kyiv Indepedent, senza che per ora vengano segnalate vittime.