Sarà una Pasqua all’insegna dell’arte e della natura per i numerosi turisti che hanno scelto di trascorrere le vacanze al Camping Parco al Po di Cremona, dove questo fine settimana sono occupate tutte le 56 piazzole disponibili. Questa primavera la struttura, gestita da Cooperativa Nazareth per Consorzio Sol.co, sta registrando un netto aumento delle presenze rispetto al 2021. I turisti sono interessati sia a visite culturali in città sia all’esplorazione di aree naturalistiche, sopratutto in bicicletta.

Nel fine settimana inoltre ha riaperto tutti i percorsi il Parco Avventura che si trova all’interno delle Colonie Padane, gestito da Cooperativa Gamma per Consorzio Sol.co. Gli itinerari sospesi partono dal baby fino agli adrenalinici per gli adulti. Ci si attende una buona affluenza di pubblico, complice il sole e i servizi attivi alle Colonie Padane, dal bar ai giochi bimbi. Fino a martedì 19 aprile il Parco Avventura è accessibile con orario 10-13 e 15-19.

Federica Priori

