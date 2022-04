Guerra Ucraina-Russia, Biden: “Manderemo più artiglieria a Kiev”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, Joe Biden ha detto che intende inviare più artiglieria a Kiev. Ai giornalisti che, al suo arrivo a Portsmouth, in New Hampshire, gli hanno chiesto se intende mandare più artiglieria, il presidente ha risposto “sì” senza aggiungere altro prima di entrare in auto.

Secondo quanto riferito dalla Cnn, nel weekend “sono iniziati ad arrivare” gli armamenti pesanti, che fanno parte del pacchetto da 800 milioni di dollari, tra i quali 11 elicotteri Mi-17, 18 cannoni Howitzer da 155mm e 300 altri droni Switchblade.