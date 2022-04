Un successo la serata inaugurale delle Invasioni Botaniche, posti sold out alla Lucciola di Cremona, a due passi dal Po. E proprio il fiume e le sue acque hanno ispirato l’allestimento ideato per rendere la serata di gala delle Botteghe del Centro ancora più speciale. 80 coperti per raccogliere fondi per l’Associazione Donatori del tempo libero con un menu ispirato al grande fiume, nella tradizione di uno dei ristoranti più tipici di Cremona, tra anguilla, ambolina e storione. Amicizia, allegria e voglia di tornare alla normalità in una atmosfera immersa nel verde condita da ottima musica e buon cibo, immersi in un canneto e circondati dalle lucciole.

Oggi, sabato 23 aprile, il via alla manifestazione che porterà per due giorni nelle vie del centro città, piante, fiori, installazioni scenografiche. Dalle 15.30 inoltre, in vari locali, ci sarà la musica di Record Store Day.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata