Dopo il prologo delle tre serate con i convegni organizzati da A.N.GA con Confagricoltura, dal Dipartimento veterinario dell’ATS Valpadana e dalla Coldiretti che hanno riscosso un ottimo successo, sia per gli interventi degli importanti relatori che per la partecipazione del pubblico, particolarmente attiva con richieste di chiarimenti, il Comitato dei Volontari di FieraGrumello ha messo a punto la mattinata di domenica 24 che vedrà l’assegnazione del Premio Agrumello 2022.

La cerimonia si svolgerà nella Sala delle Conferenze di Cascina Castello in via Roma 2 con inizio alle ore 10,00. Il programma prevede gli interventi di personalità del mondo politico, economico, agricolo e a conclusione quello del Senatore Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali. Particolarmente attesa la consegna dei Premi Agrumello, che, lo ricordiamo, il Comitato FieraGrumello ha deciso di assegnare alla memoria all’Ambasciatore in Congo Luca Attanasio, al Diacono permanente della Chiesa Cremonese, Marco Ruggeri, e all’ex calciatore, opinionista e dal 2019 capo delegazione della Nazionale di calcio, Gianluca Vialli. Il premio consiste in tre opere dello scultore Fidia Toffetti che, fin da giovane, ha collaborato con il padre Mario, noto artista conosciuto come lo scultore dei Papi, nella realizzazione di importanti opere, come il portale del Santo Rosario della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

La cerimonia sarà allietata da brani musicali eseguiti dal Maestro Alberto Simonetti con il violino e dal Maestro Angelo Mozzi con clarinetto e flauto.

“Una mattinata di festa che vede la partecipazione di nomi importanti che, con la loro presenza a Grumello in questa edizione della Fiera in formato ridotto, ci spronano già fin d’ora a pensare a quella completa, con l’abituale esposizione di merci agricole, del prossimo anno. Credo che la cerimonia di domenica rappresenti un riconoscimento all’impegno di tutti i volontari, dell’Amministrazione con il suo importante patrocinio e della Pro Loco, che ci ha permesso di realizzare un numero speciale del periodico Agrumello interamente dedicato alla Fiera. Abbiamo tutti creduto nell’ opportunità di ripartire in questo momento non certo facile e guardiamo alla mattinata di domenica come a un momento di buon auspicio per il futuro.” Questo il pensiero di Maria Vittoria Berselli, Presidente del Comitato dei Volontari di FieraGrumello.

