“Chi educa ama la libertà”. Michele Gagliardo, responsabile nazionale per la formazione dell’Associazione Libera, già coordinatore dell’Università della Strada del Gruppo Abele di Torino e vicepresidente della Libera Università dell’educare, sarà a Cremona mercoledì 27 aprile per l’ultimo incontro del ciclo di appuntamenti sulla dispersione scolastica, organizzato all’interno del progetto “Il Tempo ritrovato”. L’evento è alle ore 18 in presenza al teatro Monteverdi di via Dante.

Una testimonianza importante rivolta in particolare a insegnanti, educatori e operatori sociali sulla “scuola per crescere”. “Dopo anni di fatica e di investimento da parte della scuola più in istruzione che in educazione – si legge nella presentazione dell’incontro – c’è una grande opportunità di cambiamento che consiste nella scelta della prossimità, della personalizzazione dei percorsi, del riconoscimento nella reciprocità. Serve prendersi il tempo necessario per incontrarsi e per costruire lo spazio della relazione educativa, per accompagnare ciascuno nel suo percorso di crescita”.

Un cambiamento di cui proprio Cremona è modello con la sperimentazione in atto della Scuola di Seconda Opportunità e della figura dell’educatore inserita nelle scuole. Per partecipare all’incontro con Michele Gagliardo, occorre compilare il modulo al seguente link https://forms.gle/N5gF4J1erGijJeJK9. C’è la possibilità di seguire l’evento in diretta o differita sul canale You Tube del Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata