Si scalda sempre di più il tifo grigiorosso in vista del prossimo impegno contro l’Ascoli, ultimo match casalingo del campionato. Sabato 30 aprile allo Zini, infatti, la Cremonese affronterà alle 14.00 i bianconeri davanti ad uno stadio gremito. I posti in Curva Sud sono esauriti, pertanto la prevendita del settore è stata chiusa. Già assegnati e dunque esauriti anche i 10 accrediti riservati alle persone con disabilità non deambulanti che hanno a disposizione gli appositi spazi in tribuna centrale. Ma anche le altre tribune dello Zini sono pronte a colorarsi di grigiorosso: dopo 4 giorni di prevendita erano già stati staccati oltre 8mila tagliani (8.034 di cui 32 nel settore ospiti).

© Riproduzione riservata