A ogni quartiere i suoi problemi: a Cavatigozzi i residenti lamentano una situazione che va avanti da diversi anni. Dopo i lavori effettuati alla fognatura di via Stazione, all’altezza di uno stabilimento ormai dismesso, i residenti hanno iniziato ad avvertire forti e nauseabondi odori.

E’ bastato addentarsi nel parco del Morbasco per scoprire che i nuovi tubi della fognatura sversano le acque reflue direttamente tra le piante e le essenze di quest’area.

In estate tra l’altro il disagio si avverte maggiormente a causa degli odori forti. Tra i problemi del quartiere, segnalati sempre in via Stazione, c’è quello dell’alta velocità dei veicoli in transito, su una arteria che di fatto è un rettilineo in una zona diventata residenziale.

Non è tutto: sempre in questa via si sono verificati dei cedimenti della carreggiata, lato parco del Morbasco, e di conseguenza anche i pali della luce stanno profondando nel terreno.

Tutte istanze che il comitato di quartiere, ha portato alla conoscenza del neo assessore ai quartieri Luca Zanacchi. E’ stato quindi richiesto un incontro urgente ma anche un sopralluogo congiunto con la delegazione del comitato, insieme ai residenti, per una verifica delle situazioni segnalate.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata