Nei giorni scorsi i militari della Radiomobile di Cremona hanno denunciato due persone per furto all’interno di esercizi commerciali. Nel primo caso nei guai è finito un 40enne residente a Cremona, ritenuto responsabile di aver sottratto alcune bottiglie di whisky al supermercato Famila di via Rebuschini. L’uomo ha prelevato gli alcolici, nascondendoli poi nello zaino e oltrepassando le casse senza provvedere al relativo pagamento. Bloccato dal personale di vigilanza, è stato poi intercettato dai Carabinieri, chiamati sul posto. La refurtiva, per un valore totale di 100 euro, è stata restituita.

Nel secondo caso è stata denunciata una 30enne cingalese, ritenuta responsabile di aver rubato numerosi capi di abbigliamento dai negozi Ovs, Okaidi, H&M e Pepco del Centro Commerciale “CremonaPo”. Anche in questo caso la donna è stata prima bloccata dal personale di vigilanza e quindi identificata dai militari intervenuti. Con sè aveva merce rubata per un valore complessivo di 200 euro. Anche in questo caso la merce è stata restituita.

© Riproduzione riservata