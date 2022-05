Purtroppo c’è sempre chi approfitta di un momento di festa per sfogare gli istinti nel modo peggiore, ossia distruggendo beni pubblici e privati. Così è successo mentre migliaia di tifosi celebravano la promozione della cremonese in serie A, nella notte tra venerdì e sabato, quando ignoti vandali sono entrati in azione, sfondando letteralmente la vetrina dell’Infopoint Turistico, quella che si affaccia su via Baldesio, nonché la porta a vetri dell’ingresso del negozio Unicef, sotto la galleria della Camera di Commercio.

Grande la costernazione da parte delle volontarie dell’associazione quando, questa mattina, hanno trovato la sgradita sorpresa. Ancora più grande il disappunto degli operatori di Target Turismo, in quanto la loro vetrina risultava completamente sfondata, e si è reso necessario ricoprirla con pannelli di legno e transennare la zona, in attesa di poterla riparare. lb

© Riproduzione riservata