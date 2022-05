Anche una rappresentanza di alpini di Cremona ha partecipato a Rimini al gran finale della 93esima adunata con la sfilata di 90mila Penne Nere. Il momento più atteso dopo un lungo weekend di eventi e celebrazioni, come lo spettacolo dei paracadutisti o il concerto delle fanfare. Dunque anche gli alpini, dopo il fermo causato dalla pandemia, sono tornati a sfilare: all’adunata di Rimini-San Marino hanno partecipato anche 200 iscritti alla sezione di Cremona-Mantova.

Un evento dal programma fitto che, oltre alle parate, ha incluso anche mostre ed inni delle fanfare; pur nel rispetto delle precauzioni relative al Covid-19, è stata una occasione di ritrovarsi, come ha anche ricordato Riccardo Panada, neoeletto presidente dell’Ana sezione Cremona-Mantova: “È stato un momento importante al quale hanno aderito le sezioni italiane, ma con alpini anche dall’estero, Germania Argentina e persino dall’Australia.

Durante il periodo segnato dal Coronavirus gli alpini si sono impegnati per aiutare laddove serviva, dall’allestimento di ospedali da campo alla consegna di beni di prima necessità. Il Gruppo di Protezione Civile dell’Ana sezione Cremona-Mantova ha persino registrato un aumento degli iscritti e così ecco un progetto all’orizzonte: “Soltanto lo scorso anno a Cremona abbiamo effettuato 4.000 ore di servizio -ha racconta il presidente Panada- e considerando che la città non ha un proprio Gruppo di Protezione Civile comunale, ci stiamo adoperando per diventarlo noi”.

