Internazionali d’Italia 2022, forfait Osaka per infortunio

(Adnkronos) – Forfait dell’ultima ora della giapponese Naomi Osaka dagli Internazionali d’Italia 2022, in corso al Foro Italico a Roma. La nipponica si è ritirata per un infortunio alla caviglia sinistra. Al posto dell’ex numero uno al mondo Wta nel main draw entra, come lucky loser, la spagnola Nuria Parrizas Diaz. “Sfortunatamente devo cancellarmi da Roma, l’infortunio subito a Madrid non è ancora stato superato. Devo stare prudente in vista del Roland Garros. Amo Roma e mi dispiace saltare il torneo, spero di tornare il prossimo anno”, ha dichiarato la Osaka.