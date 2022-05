18 locali pubblici sanzionati, tra bar, pub, osterie, pizzerie e ristoranti nelle zone limitrofe a piazza Roma; 493 clienti identificati dei quali 345 italiani e 148 stranieri, alcuni di essi pregiudicati o con precedenti di polizia a carico. Per due locali, un bar e un ristorante, è stata disposta la sospensione dell’attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza e per lavoro nero.

Questo il bilancio dell’attività svolta negli ultimi 15 giorni dai Carabinieri della Compagnia di Cremona, con il supporto dei Carabinieri del NAS di Cremona, dei Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Cremona e dei Carabinieri Cinofili di Orio al Serio.

Nel corso dei controlli l’Ispettorato del Lavoro ha accertato numerose mancanze, tra cui: inaccessibilità dell’estintore perché ostruito da altri manufatti, installazione di impianto di videosorveglianza senza l’autorizzazione del Ministero del Lavoro, e poi ancora mancata attività informativa in materia di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, assenza della valutazione dei rischi; estintori assenti o non conformi, cassetta di pronto soccorso con presidi medici scaduti, utilizzo irregolare di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le norme di prevenzione sanitaria. In particolare, i Nas hanno sanzionato la mancata tracciabilità degli alimenti con il conseguente sequestro dei prodotti non tracciati, l’omesso controllo del divieto di fumare all’interno dei locali pubblici e, in ben 11 locali, è stato contestato il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene previsti dai regolamenti europei, con l’imposizione delle conseguenti prescrizioni per l’adeguamento delle condizioni igienico- sanitarie entro un determinato periodo di tempo.

Al termine del controlli, a seguito delle violazioni accertate, in ambito lavorativo sono state elevate sanzioni e ammende complessive per circa

66.000 euro mentre in ambito igienico-sanitario sono state applicate ammende per circa 10.300 euro.

Attraverso l’ausilio dell’unità cinofila dei Carabinieri, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per Cremona perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Uno dei due è stato sorpreso con circa mezzo grammo di hashish mentre un altro è stato controllato e addosso gli sono stati trovati circa 2,2 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato e i due sono stati segnalati all’autorità amministrativa.

