Mentre si attende il faccia a faccia tra Forus Italia, gestore della piscina di Cremona, e l’amministrazione comunale, dopo che quest’ultima ha bocciato un secondo progetto dell’azienda, nonché le sue richieste in merito ad un adeguamento del contratto a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, alcune parti della struttura continuano a versare nel degrado.

Come ad esempio la vasca dei bambini, chiusa da oltre un mese per manutenzione. Un cartello recita “Vi informiamo che dal 4/4/2022 al 18/4/2022 la vasca didattica sarà chiusa per lavori di manutenzione”. Tuttavia, al 10 maggio, la piscina non ha ancora riaperto, tra lo scontento degli utenti. Soprattutto di chi porta il proprio bambino in piscina, oppure chi normalmente in questa vasca seguiva corsi per neonati e bambini piccolissimi.

Scontento che riguarda anche le condizioni degli spogliatoi, per i quali già da tempo si lamenta la scarsa pulizia, soprattutto in prossimità dei bocchettoni di areazione, ma anche nelle docce e sui pavimenti. Insomma, una situazione ormai annosa.

Tra l’altro, non nuova alla gestione Forus: alla piscina Manara di Busto Arsizio, ad esempio, la piscina dei bambini e la vasca da 25 metri risultano a loro volta chiuse dal 4 aprile per manutenzione. Situazione analoga al centro natatorio di Crema, anch’esso con la stessa gestione: anche qui alcune vasche sono chiuse per manutenzione da oltre un mese, come ha denunciato il consigliere comunale M5S Manuel Draghetti, ma non si sa quando saranno riaperte.

