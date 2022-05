Raffica di interventi, sia oggi che nei giorni scorsi, da parte dei vigili del fuoco, chiamati a spegnere roghi causati dai piumini dei pioppi che qualcuno evidentemente si diverte a bruciare. Segnalati interventi in via del Sale, alle Colonie Padane, al quartiere Cambonino e nel pomeriggio in un campo in zona Stazione a Cavatigozzi. Il rogo, poi domato, ha interessato anche delle piante.

