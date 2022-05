Istruzione, Bianchi “Dal Pnrr 800 milioni per la Campania”

“Con tutte le attività che stiamo svolgendo come ministero, le nuove scuole, gli asili nido, si mettono insieme qualcosa come 800 milioni per la Campania. Sono tante risorse che il Pnrr ci permette di investire per evitare che i ragazzi si disperdano”. A dirlo il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a margine della firma del Patto educativo per la Città Metropolitana di Napoli.

xc9/fsc/red

© Riproduzione riservata