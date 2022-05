In Comune a Cremona nel pomeriggio di sabato 14, la premiazione dei disegni della mostra “Un poster per la pace” organizzata dai Tre Lions cittadini, Lions Club Cremona Duomo, Il Lions Club Cremona Stradivari, e Lions Club Torrazzo Cremona: gli studenti della Scuola Anna Frank, Virgilio e Antonio Campi hanno partecipato al concorso che ha visto arrivare oltre 200 disegni con il tema della pace.

La premiazione del Concorso “Un Poster per la Pace” si è tenuta in Sala Quadri del Comune di Cremona, mentre l’esposizione degli elaborati si trova nella adiacente sala ex Violini, sempre a Palazzo Comunale.

© Riproduzione riservata