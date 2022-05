Mariupol, “Russia prepara referendum su annessione”

(Adnkronos) – La Russia si preparerebbe a convocare un referendum a Mariupol per decidere l’annessione, sul modello di quello che vorrebbe fare a Kherson. E’ quanto sostiene Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della città in esilio, che cita fonti rimaste a Mariupol secondo cui sarebbe in preparazione un voto, la cui tenuta potrebbe essere annunciato domani.

“Abbiamo alcune informazioni che le autorità russe starebbero preparando un referendum e che potrebbe essere anche convocato domani, ma non sappiamo se sarà così – ha detto al britannico Observer – Ma vediamo una grande integrazione di Mariupol nel sistema russo, nel sistema educativo e bancario”. Da settimane nel porto sul Mar d’Azov si è insediata un’amministrazione filorussa.