Sono 85 i nuovi casi di coroanvirus accertati in provincia di Cremona rispetto a ieri. In totale, su 33.156 tamponi effettuati, in Lombardia i casi 3.287. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 24 decessi (+9), mentre diminuiscono i ricoverati (-32, totale 798) e quelli in terapia intensiva (-3, totale 32).

