Gas Russia, da oggi stop forniture a Finlandia

(Adnkronos) – Interrotte da oggi le forniture di gas naturale dalla Russia alla Finlandia. Lo comunica una nota pubblicata sul sito web della società energetica finlandese Gasum, secondo cui “sono state interrotte le forniture di gas naturale alla Finlandia nell’ambito del contratto di fornitura di Gasum”. “A partire da oggi – si precisa – durante l’imminente stagione estiva, Gasum fornirà gas naturale ai suoi clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector”. In una nota, ieri Gazprom Export spiegava di aver “informato la società energetica finlandese Gasum che le forniture di gas naturale alla Finlandia nell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno interrotte sabato alle 7”. Le stazioni di rifornimento di gas di Gasum, si legge nella nota, “nell’area della rete del gas continueranno a funzionare normalmente”.

“È altamente deplorevole che le forniture di gas naturale nell’ambito del nostro contratto di fornitura vengano ora interrotte. Tuttavia, ci siamo preparati con cura per questa situazione e a condizione che non ci siano interruzioni nella rete di trasporto del gas, saremo in grado di fornire gas a tutti i nostri clienti nei prossimi mesi “, affermava il Ceo di Gasum Mika Wiljanen.