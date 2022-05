Sono 124 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione, a fronte di 44.607 tamponi effettuati, sono 4.330 i nuovi positivi (9,7%). Aumentano di due unità i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, mentre sono 5 i pazienti in più nei reparti ordinari. 6 i decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 44.607, totale complessivo: 37.578.671

– i nuovi casi positivi: 4.330

– in terapia intensiva: 36 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 749 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 40.422 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.469 di cui 605 a Milano città;

Bergamo: 349;

Brescia: 548;

Como: 251;

Cremona: 124;

Lecco: 150;

Lodi: 115;

Mantova: 155;

Monza e Brianza: 372;

Pavia: 231;

Sondrio: 72;

Varese: 340.

© Riproduzione riservata