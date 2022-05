De Mita, folla per i funerali nella cattedrale di Nusco

(Adnkronos) – A Nusco nell’avellinese i funerali di Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e segretario Dc, sindaco del suo paese natale. Nella cattedrale di Sant’Amato il feretro ha fatto il suo ingresso in chiesa tra gli applausi. A causa del notevole numero di persone presenti, le esequie si potranno anche seguire su un maxischermo, allestito in una piazza nei pressi della chiesa. A officiare i funerali l’arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, monsignor Pasquale Cascio.

Tra la folla di gente comune e politici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che lo ha accompagnato nella visita al museo di Capodimonte con il presidente dell’Algeria Abdelmadjid Tebboune. Presenti anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Benevento Clemente Mastella (a lungo suo portavoce), Nicola Mancino ed Ettore Rosato.