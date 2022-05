Espositori e curiosi alle Colonie Padane sabato 28 maggio (ma anche il 29) per il primo Festival delle Trottole, evento organizzato da Energia Ludica, associazione che si occupa di educazione attraverso il gioco. E’ la prima edizione in assoluto rivolta essenzialmente ai bambini ma anche a tutti coloro che amano i giochi della tradizione.

Tantissime le creazioni dei migliori trottolai d’Italia, veri e propri artisti delle creazioni in legno; i ludobus hanno animato il parco con i loro giochi tradizionali, le piste di trottole su cui sfidarsi in battaglie e tornei ed un mercatino artigianale. Oltre 400 le postazioni di particolarissimi giochi, sempre in legno. Interessante poi la mostra dedicata al progetto “Trottolarte”, il concorso indetto per le classi dell’indirizzo grafico del Liceo Artistico Stradivari. Trottolai da tutto il mondo, Francia Spagna Messico Ungheria, hanno raggiunto Cremona per il week end.

© Riproduzione riservata