Successo per la Biciclettata della Salute, promossa dall’associazione Diabetici, Fiab e Ciclisti Cremonesi e svoltasi domenica scorsa. Oltre 40 ciclisti si sono presentati davanti alla Sede Associaz Diabetici per prendere parte all’iniziativa, seguendo un percorso prestabilito, seguito poi da un aperitivo. E’ seguito il pranzo nella sede dell’associazione con il contributo di tanti sponsor, e una ricca pesca di beneficienza. Per finire in bellezza, i partecipanti hanno potuto assistere a una commedia in dialetto cremonese “Matrimonio al tempo del Covid!”.

