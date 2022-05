Un fine settimana di grandi eventi a Cremona, che ha portato al tutto esaurito negli alberghi cittadini. A partire da Formaggi e Sorrisi, una tre giorni esplosiva, dove i formaggi e i casari sono stati protagonisti.

“Siamo riusciti a creare un palinsesto molto attrattivo in questa seconda edizione e abbiamo avuto un ottima risposta di pubblico soprattutto la domenica, giorno in cui il meteo ha aiutato maggiormente” racconta Stefano Pellicciardi, di Sgp Eventi. “Tutti gli eventi su prenotazione presso il PalaCheese e non solo, sono andati sold out, questo ci fa capire che ci sono le condizioni perché Formaggi e Sorrisi- Cheese&Friends Festival diventi un evento consolidato nel palinsesto delle iniziative nazionali dedicate al mondo lattiero caseario. In particolare gli eventi più “pop” come la Cheese Parade e il Louvre del formaggio sono risultati molto attrattivi. Infine si afferma sempre di più come un evento per tutta la famiglia: tutti i laboratori dedicati ai bambini sono risultati molto frequentati”.

Tra le esperienze che sono risultate davvero imperdibili la Walk Of Cheese, la via delle stelle con le eccellenze casearie italiane, dove i nomi dei cinquanta principali formaggi DOP hanno creato una “Walk of Fame” casearia in Galleria XXV Aprile, dove il percorso è stato aperto e chiuso dalle stelle del Provolone Valpadana DOP e Grana Padano DOP.

Al Louvre du Fromage una vera e propria mostra creata da opere d’arte cesellate nel formaggio. In bassorilievo si sono ammirate alcune eccellenze della città delle 3 T: il Duomo, il violino e la celebre mostarda cremonese. Le opere sono state realizzate da Berto Tomasi, illustre maestro intagliatore e scultore. Grande attrattiva anche la Cheese Parade live dove sotto gli occhi del pubblico è stato creato un mockup a forma di grana padano interpretato da Daniele Bund che a tempo di musica ha dato colore e vita a una vera e propria opera d’arte.

Pioggia di premi per questa edizione: è Paolo Massobrio il nuovo “Ambasciatore del Gusto”, un riconoscimento che premia una carriera trentennale di quello che è uno dei giornalisti enogastronomici più conosciuti nel panorama nazionale, fondatore di Golosaria, rassegna di cultura e gusto, e presidente di Club Papillon, movimento di consumatori dedito al gusto. Il premio “Oscar del Formaggio” è stato conferito a Federico Fusca, nella top ten degli Italian Food Influencer secondo Forbes e protagonista del programma Rai È Sempre Mezzogiorno condotto da Antonella Clerici, grande amante dei formaggi anche nelle sue ricette.

Non poteva mancare, in rappresentanza della filiera di qualità, una vacca che è alla base dei prodotti di qualità. Nella giornata di domenica i visitatori hanno potuto scattere un selfie con una campionessa internazionale, all’ombra del Torrazzo. Tåantissimi gli appuntamenti di questa tre giorni interamente dedicati alle eccellenze casearie italiane, arrivederci a marzo 2023.

Il servizio di Simone Arrighi

