“Russia controlla Severodonetsk”, le news di oggi dall’Ucraina

(Adnkronos) – Le forze russe hanno assunto il controllo della città di Severodonetsk, nella Repubblica popolare di Luhansk. A sostenerlo, nella tarda serata di ieri, è stato il leader della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov, secondo il quale “Severdonetsk è sotto il nostro completo controllo”.

“La città è stata liberata. I residenti possono stare tranquilli. D’ora in poi non saranno più in pericolo”, ha scritto su Telegram. Secondo Kadyrov, le forze russe avrebbero dovuto prendere il controllo della città nel giro di una settimana, ma l’obiettivo è stato raggiunto più rapidamente.

“Il piano iniziale era di liberare Severodonetsk in una settimana, ma oggi ho apportato correzioni e ho stabilito che il controllo sulla città venisse assunto in tre giorni. Come conseguenza, i nostri soldati lo hanno fatto ancora più rapidamente, in tre ore”, ha aggiunto Kadyrov, citato dalla Tass.

Proseguono intanto i combattimenti per la città. A renderlo noto è stato oggi lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, che parla di forze russe impegnate ieri in operazioni d’assalto: “Con l’uso dell’artiglieria, le forze russe hanno effettuato operazioni d’assalto nell’area della città di Severodonetsk”, ha affermato lo stato maggiore in una nota postata sulla sua pagina Facebook. “I combattimenti continuano”, aggiunge. A riportarlo è il ‘Guardian’.

Le forze armate ucraine accusano inoltre le autorità russe in Crimea di aver dato ordine alle strutture ospedaliere di negare l’accesso ai pazienti civili in modo da liberare posti letto per i militari russi. In una dichiarazione postata sull’account Facebook, i militari affermano inoltre che è in corso un”intensa’ raccolta di donazioni di sangue. A riportarlo è il ‘Kyiv Independent’.