Nel pomeriggio di sabato 28 maggio, dalle 14,30 alle 18,30, si è tenuta la terza ed ultima tornata elettorale per il rinnovo dei Comitati di quartiere. I Quartieri interessati erano l’11 (Cascinetto – Villetta – Concordia), dove si è votato al seggio nella sede del CRAL dell’ASL in via Postumia, il 13 (Porta Romana – Largo Pagliari), con seggio al Civico 81 in via Geremia Bonomelli, 81, e il 15 (Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi), seggio al Centro Civico in via Bagnara, 6.

Il percorso delle elezioni è stato gestito direttamente dai Comitati di Quartiere, con il supporto del Centro Quartieri e Beni Comuni. Ai due seggi erano presenti volontari, personale del Centro Quartieri e Beni Comuni e l’Assessore Luca Zanacchi, che ha voluto seguire da vicino questo momento di cittadinanza attiva.

I risultati dell’ultima giornata elettorale sono i seguenti:

Comitato di Quartiere 11 – Votanti 81 – I voti ottenuti dai candidati sono i seguenti: Romagnoli Francesca 46, Gatti Matteo Roberto 16, D’Auria Luca 11, Baldricchi Beatrice 23, D’Auria Laura 10, Zoppi Marco 12, Gamba Marco Riccardo 7, Principato Graziano 16, Ginevra Francesco 11, Serafini Valmi 6.

Comitato di Quartiere 13 – Votanti 75 – I voti ottenuti dai candidati sono i seguenti: Oneta Margherita Teresa 22, Scarmi Anita 2, Boccali Donatella Maria 11, Bonali Giovanni 12, Galasi Simona 31, Frosi Enrica 4, Columbro Giovanni 6, Perati Giorgio 11, Bonvicini Damiano 40, Marcocchi Augusto 54.

Comitato di Quartiere 15 – Votanti 90 – I voti ottenuti dai candidati sono i seguenti: Denti Elisa 15, Rizzi Graziano 8, Rodolfi Maurizio 70, Realini Massimo 18, Farina Nadia 48, Girardi Gilberto 7, Malinverno Giuliano 10, Salanti Aida 31, Raggi Alessandra 9.

L’articolo 9 del Regolamento dei Comitati di Quartiere prevede che venga nominato presidente chi tra gli eletti ha conseguito il maggior numero di voti, il secondo eletto svolge le funzioni di vice presidente, mentre il segretario viene individuato tra i componenti del Direttivo. Inoltre l’art. 11 prevede che in caso di parità sul (6° o 9°) eletto, risulterà eletto il più giovane di età. Prossimamente si provvederà all’insediamento dei nuovi Comitati. Il Direttivo è composto da 6 membri da 100 a 149 aderenti al Comitato, 9 membri dai 150 aderenti al Comitato in su.

