Bruce Springsteen, oggi le prevendite per il concerto di Monza

(Adnkronos) – In vendita da oggi, 31 amggio, i biglietti per il concerto di Bruce Springsteen a Monza. Come per le date di Roma e Ferrara, la speciale prevendita per il concerto di Monza è riservata a chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts, che ha subito variazioni a causa della pandemia di Covid-19 e non l’ha ancora utilizzato per intero. Come già successo per gli altri due concerti, questa speciale vendita in anteprima è attiva sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster.

Ricordiamo che è fondamentale verificare quale dei tre circuiti di vendita ha emesso il voucher, perché questo sarà utilizzabile esclusivamente sul medesimo circuito. Ogni codice univoco che identifica il voucher consentirà l’acquisto di un massimo di due biglietti per uno dei tre concerti durante la presale: se il costo del biglietto è superiore all’importo del voucher, l’acquirente dovrà saldare la differenza con uno dei metodi di pagamento disponibili.

Se invece il voucher ha un importo superiore al costo dei biglietti, l’acquirente potrà utilizzare il credito residuo per acquistare biglietti di altri spettacoli Barley Arts sul medesimo canale di biglietteria.

Le vendite generali per il concerto di Monza apriranno a tutti sugli stessi canali alle 10 di domani, martedì 31 maggio, per un numero massimo di quattro biglietti per concerto per ogni account (comprensivi di quelli eventualmente acquistati durante la presale). Naturalmente sarà possibile continuare a utilizzare i voucher anche durante la vendita generale.

Ricordiamo che, come da normativa vigente, i biglietti sono nominali all’utilizzatore. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo per biglietto a partire dal 18 aprile 2023 (Ferrara e Roma) e dal 25 giugno 2023 (Monza) fino alla mattina del giorno del concerto; sin dall’apertura vendite è possibile usufruire della piattaforma fan to fan dei singoli circuiti di vendita autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Come sempre chiediamo al pubblico di non rivolgersi ai circuiti di Secondary Ticketing in nessun caso.

I tre spettacoli saranno aperti da due supporter/special guest scelti da Barley Arts con il consenso dell’Artista; tali Ospiti sono in via di definizione e verranno comunicati in corso d’opera.

Le esibizioni dei due artisti nel pomeriggio aggiungeranno entertainment e valore all’attesa del concerto, senza nulla sottrarre alla durata del concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band.

Le aree concerti sono state strutturate in diversi settori, tutti a posto unico in piedi e nel rispetto delle normative attualmente in vigore per il pubblico spettacolo, ciascuno dotato di punti ristoro e servizi igienici dedicati. Saranno presenti inoltre delle aree dedicate alle persone con disabilità, aree per le famiglie e zone dedicate al relax.

Nella prossimità delle date dei concerti diffonderemo piantine dettagliate delle aree stesse; nel frattempo sottolineiamo che fotografie di allestimenti precedenti delle location possono alimentare una inadeguata informazione ed una rappresentazione scorretta di quanto il pubblico troverà e vivrà in occasione di questi tre concerti.

Le regole di accesso e controllo all’area concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento degli spettacoli incluse eventuali disposizioni inerenti alle misure anti-contagio Covid-19.