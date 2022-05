Una giornata eccezionale a Cremona Solidale quella di oggi 31 maggio, con il ritorno delle visite in presenza e senza appuntamento per i famigliari degli ospiti ricoverati. Un’occasione per ritrovarsi tutti insieme in compagnia nei grandi spazi aperti della struttura di via Brescia: il parco storico di Villa Soldi, dove alle 16 è stata celebrata la Messa (officiante don Giovanni Nava), ma anche i viali tra una palazzina e l’altra. Finora invece la riapertura era stata solo parziale, e limitata agli ospiti e ai famigliari di ciascuna palazzina. Un passo avanti dunque verso la normalità, superato anche il piccolo focolaio che aveva interessato una palazzina ad aprile, senza fortunatamente provocare gravi conseguenze. Anche nella giornata di oggi il lavoro dei volontari si è rivelato un importante supporto per il personale nel trasporto e nell’assistenza negli spostamenti.

Da oggi apertura totale per le visite con orario 9,30-11,30 e 15,00-17,30, tutti i giorni da lunedì a domenica.

