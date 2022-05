In provincia di Cremona vengono destinati 514.610,55 euro a 4 imprese artigiane e 33 commercianti da parte di Regione Lombardia grazie al bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2022’ fortemente voluto dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. In totale sono stati destinati 7.600.000 milioni di euro a 448 imprese storiche lombarde.

Grazie alla misura messa a disposizione da Regione, sul territorio lombardo si è creato un investimento complessivo da parte dei privati di 17.224.035,35 di euro, un numero importante che vale oltre due volte l’investimento pubblico, a conferma dell’efficacia dello strumento. Il bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2022’ sostiene le attività storiche e di tradizione che investono per ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione dell’unità locale di svolgimento dell’attività, innovazione restauro e conservazione.

Le caratteristiche dell’agevolazione prevedono un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese considerate ammissibili, fino a un importo massimo pari a 30.000 euro. L’investimento minimo è di 5.000 euro. Il contributo è concesso a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, con un minimo di spese in conto capitale pari al 50% del totale.

“Oggi, grazie al nostro bando, – ha esclamato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia – ufficializziamo il sostegno a 448 imprese storiche lombarde che continuano a presidiare il nostro territorio con servizi e prodotti di qualità innovandosi e rinnovandosi presentando unicità e tradizione. Uno strumento che porterà anche un beneficio indiretto ad altre imprese visto che l’impegno di Regione viene raddoppiato dai beneficiari privati”.

“Le aziende di tradizione – ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio – sono la punta di diamante della nostra economia: hanno dimostrato di saper superare crisi e criticità e quindi hanno gli anticorpi per affrontare le sfide sempre nuove che si presentano agli imprenditori. La sostenibilità per le imprese storiche non è un modo di dire ma un metodo di lavoro: sanno evolvere con il cambiare delle condizioni e sono rispettate per questo. Il nostro impegno è per farle conoscere meglio e sostenerle adeguatamente con un riconoscimento concreto.”

L’elenco completo

ARTIGIANATO

ATHENA DI BEATI TOBIA E C. S.N.C.

FERRAMENTA DAINA DI MANFREDI PAOLO

FAVA FILIBERTO DI RANIERI PASQUALE ALBERTO

BADIONI ANDREA & C. S.A.S.

COMMERCIO

EMPORIO VINO E SAPORI DI SALADA MARINA

SILVA ARREDAMENTI DI SILVA GIOVANNI ANTONIO

RISTORANTE CENTRALE DI FRANCA MARELLI

TRATTORIA DELL’ALBA DI CORBARI ANGELA, BERTOLETTI OMAR E UBALDO S.N.C.

TABACCHERIA ANVERSA DI BUZZI SILVIO

RUGGERI NEREO DI GIANCARLO RUGGERI

BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.

TRATTORIA ROSETTA DI PARATI ROSA & C. S.N.C.

FORMAGGI D’ITALIA DI BUSATO VALENTINA

G.P.A. S.R.L.

BARBIERI S.N.C. DI BARBIERI MARIO E C.

TRATTORIA VIA VAI DI STEFANO FAGIOLI S.A.S.

ACERBI LUIGI SRL.

NUOVO RISTORANTE DELL’AUTISTA DI DENTI MICHELA & C. S.N.C.

STANGA 1898 SRL

RISTORANTE BICOCCA DI MOMBELLI ATTILIO, MARIO E C. S.N.C.

ALIMENTARI BERETTA DI ROSA GIUSEPPE E DENIS S.N.C.

M.B.M. DI BONI GIORGIO, MARCO & C. – S.A.S.

PEDRONI GAIA

GUARESCHI S.R.L.

MOBILIFICIO RIVETTI DI RIVETTI MARIO & C. – S.A.S.

OTTICA BONARDI DI BONARDI EMILIO & C. S.N.C.

BAR MARIANI S.N.C. DI MARIANI G. & C.

COLORIFICIO PICCIONI SAS DI PICCIONI ATTILIO E C.

ARCARI ARREDAMENTI S.R.L.

OSTERIA DE L’UMBRELEER DI LUCCINI GIUSEPPE DIEGO & C. SNC

CAFFE’ – TRATTORIA – GELATERIA “LA CREPA” DI FRANCO E FAUSTO MALINVERNO S.N.

BONIZZI GERMANO ABBIGLIAMENTO DI BONIZZI CARLO E C. SNC

LA MA.GI.CA. DI ROGNONI VALERIO E C. SNC

RASTELLI S.R.L.

BANDIRALI S.R.L.

CONTINI LEONARDO & C. SNC DI CONTINI LEONARDO ATREO GAETANO

MACELLERIA BELLINI GIANCARLO

© Riproduzione riservata