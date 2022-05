MotoGp, Ballarin (WithU): “Felici e carichi per collaborazione tra Rnf e Aprilia”

(Adnkronos) – Si è appena conclusa la tappa italiana di MotoGP che ha visto trionfare il pilota Francesco Bagnaia in sella a Ducati. A restare nella memoria dei tifosi, però, è anche un’altra importante notizia tutta italiana, ovvero l’annuncio della nascita del primo team satellite di Aprilia. Proprio durante la gara del Mugello, infatti, è stato stipulato l’accordo biennale tra Massimo Rivola, Ad di Aprilia, e Razlan Razali, team principal di Rnf. L’accordo segna quindi l’addio definitivo, per la squadra di Razali, alla Yamaha.

“C’era una trattativa in corso ormai da qualche settimana -spiega Matteo Ballarin, presidente della multiutility italiana WithU, attuale title sponsor di Rnf all’Adnkronos- sia con Yamaha, da una parte, che con Aprilia, dall’altra, portata avanti dal team Rnf. Lo scorso giovedì, arrivato in pista con i miei collaboratori, ci siamo ritrovati immersi nel finale di questa trattativa, e ne siamo stati elettrizzati. Sono sotto gli occhi di tutti i fantastici risultati che sta ottenendo Aprilia quest’anno e noi di WithU siamo doppiamente felici di questa nuova collaborazione, perché la nostra sede operativa è veronese, e riunirci con un’altra azienda veneta è motivo d’orgoglio”.

Nonostante il momento delicato che sta attraversando una parte del gruppo, a causa dell’andamento del prezzo dell’energia legato agli scenari di guerra in Ucraina, Matteo Ballarin ribadisce infatti il supporto di WithU al team RNF e rilancia l’impegno nella MotoGp anche per la prossima stagione. “Resta alta, in WithU, la volontà di crescere, di spingere sempre l’acceleratore al massimo. Continueremo a dare sostegno al team Rnf anche nella nuova avventura con Aprilia: siamo già carichissimi per la nuova avventura che ci attende per il 2023”.