Anche per il Thisability USC Store sono arrivati gli ultimi giorni di una stagione intensa. Il negozio di Via Solferino 16 termina la propria attività oggi, martedì 31 maggio, giorno dell’ultima apertura straordinaria, che “decreterà il sipario su un’esperienza che è stata per tutti davvero unica ed entusiasmante”, come sottolineano dal negozio. “La grande famiglia di Thisability e della Cremonese – si legge nella nota di commiato – desiderano ringraziare tutti coloro che si sono recati in questi mesi presso lo Store e hanno acquistato gadget grigiorossi, ma che hanno anche potuto vivere il lavoro, i sorrisi e le emozioni di questo straordinario team”.

© Riproduzione riservata