Amber Heard: “Cuore a pezzi dopo verdetto processo”

(Adnkronos) – “Triste” e “col cuore a pezzi”. Amber Heard esprime tutta la sua delusione per la sentenza del processo per diffamazione perso contro l’ex marito Johnny Depp. “La delusione che provo oggi non può essere descritta a parole. Sono distrutta dal fatto che la montagna di prova non sia stata sufficiente per contrapporsi al potere smisurato e all’influenza del mio ex marito”, ha detto Heard in un comunicato dopo la lettura della sentenza che la condanna a pagare 15 milioni di dollari in risarcimenti all’ex marito.

“Sono ancor più delusa per quello che il verdetto significa per altre donne, è un passo indietro. Riporta le lancette ad un periodo in cui una donna che si faceva avanti poteva essere pubblicamente oltraggiata e umiliata. Si accantona l’idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio”, ha aggiunto l’attrice.

“Ritengo che i legali di Johnny siano riusciti a indurre la giuria a sopravvalutare la questione chiave della libertà di parola e ad ignorare prove così schiaccianti da consentirci di vincere nel Regno Unito. Sono triste perché ho perso questo processo, ma sono ancor più triste perché mi sembra di aver perso il diritto, che pensavo di avere in quanto americana, di parlare liberamente e apertamente”.