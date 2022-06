Ucraina, Letta: “Pace non giusta meglio di guerra? Solo citazione”

(Adnkronos) – “Mi pare una polemica sul nulla. Ho citato il bosniaco Izetbegovic e l’idea, vera, che anche una pace non completamente giusta sia comunque meglio rispetto alla continuazione di guerra e morte. Questo non comporta alcun cambio di idea sulla necessità di fermare Putin e aiutare l’Ucraina”. Lo puntualizza il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter.

E aggiunge: “Per evitare malintesi: in un discorso ho sintetizzato eccessivamente la frase del leader bosniaco Izetbegovic ‘una pace non completamente giusta è meglio della continuazione di guerra e morte’. L’avevo già detta giorni fa. Nessun cambio di linea sul no a Putin e sul sostegno a Ucraina”.