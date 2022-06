Il Lions Club Torrazzo organizza per venerdì 10 giugno al ristorante Juliette di via Mantova la serata di beneficienza “Lions White Party – due occhi per chi non vede”. Cena alle 20:00 e dopocena in musica dalle 22:30 con dj Francesco Molinari. L’idea è quella di passare una bella serata a tema “Total White”; lo scopo è, come ogni evento Lions, la solidarietà. Il ricavato consentirà ad una persona non vedente di ricevere in dono un cane guida addestrato nel centro Lions di Limbiate. L’evento è aperto a tutti, è gradita la prenotazione al 3497709746.

